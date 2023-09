Bachelor 2023: Fabrizio Behrens ist der neue Rosenkavalier

Der diesjährige Rosenkavalier ist Fabrizio Behrens. Der 33-Jährige kommt aus dem Zürcher Oberland, hat Wurzeln in Brasilien und ist bereits Vater einer sechsjährigen Tochter.

Die zwölfte Staffel der Trash-Kuppelshow «Der Bachelor» startet am 16. Oktober 2023 auf dem Privatsender 3+.

Beim Zürich Oberländer handelt es sich um einen Bachelor wie aus dem Bilderbuch: Er ist gross, hat hellbraune Haare und strahlend blaue Augen. Sein Körper ist definiert und mit unzähligen Tattoos verziert. Es lesen sich Schriftzüge wie «Familie, Liebe und Frieden» – alles Punkte, die Fabrizio besonders wichtig sind. Der Halbbrasilianer sei «ein absoluter Familienmensch», der «an die grosse Liebe» glaube. Sein Äusseres sorge oftmals dafür, dass er für einen «Bad Boy» gehalten werde, was allerdings in keiner Weise zutreffe – ganz im Gegenteil sogar. Eine, die es regelmässig schafft, die harte Schale zu knacken, ist seine sechsjährige Tochter. Die Kleine sei das Allerwichtigste in seinem Leben und habe höchste Priorität, weshalb es den Supply Chain Manager nur im Doppelpack gibt.