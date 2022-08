«Anderi Liga»-Podcast : «Er ist sehr angezählt» – wie lange schaut Canepa noch bei FCZ-Foda zu?

In der neusten Folge des 20-Minuten-Fussballpodcasts «Anderi Liga» sprechen Fabian Ruch und Tobias Wedermann über einen Yann Sommer in Weltklasse-Form und den FCZ, der einen Flop-Sommer erlebt.

1 / 2 «Anderi Liga», der Fussballpodcast von 20 Minuten, ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar. In den Episoden sprechen NZZ-Fussballjournalist Fabian Ruch (l.) und 20-Minuten-Sportchef Tobias Wedermann über das aktuelle Geschehen im Fussball.

Nati-Goalie Yann Sommer begeistert die Fussballwelt nach seinem Paraden-Rekord gegen den FC Bayern München. Auch in der neusten Folge von «Anderi Liga», dem Fussballpodcast von 20 Minuten, geraten NZZ-Fussballjournalist Fabian Ruch und 20-Minuten-Sportchef Tobias Wedermann ins Schwärmen. «Es war die beste Goalie-Leistung, die ich je gesehen habe. Ich kann mich wirklich an keine bessere erinnern», sagt Ruch dazu. Wie ein Magnet habe Sommer die Bälle angezogen. Wedermann: «Es ist tatsächlich verrückt – und vor allem gegen grosse Gegner liefert er stets ab. Mit seinen 33 Jahren wird er noch besser und konstanter, es ist eine Freude.»

«Die Frage ist, wie lange Präsident Canepa noch zuschaut»

Weniger erfreulich ist weiterhin der Auftritt des amtierenden Schweizer Meisters. Auch nach dem sechsten Spieltag steht der FC Zürich mit zwei Pünktchen am Tabellenende. «Die Qualifikation für die Europa League hat Trainer Franco Foda etwas gerettet, aber dieses Ziel hätte wohl jeder an der Seitenlinie erreicht», sagt Fabian Ruch. Der FCZ habe generell den Umbruch unterschätzt. «Foda wird noch ein bisschen Zeit erhalten, aber zwei Punkte aus sechs Spielen sind schon Wahnsinn», so Ruch.

Wedermann zweifelt derweil an der Aussendarstellung von Foda. «Nach dem Spiel gegen Basel strahlte er keinerlei Zuversicht aus, die einem FCZ-Fan Mut machen könnte, und gab sogar noch den Spielern Schuld an den Gegentoren und verpassten Chancen.» Das seien alles Alarmzeichen. «Er ist sehr angezählt. Die Frage ist, wie lange Präsident Canepa zuschaut. Eine Trennung wäre gleichbedeutend mit einem Fehlereingeständnis», ergänzt Ruch.

«Endlich gibt es Stürmer-Tore bei Basel»

Ganz anders sehen die beiden Sportjournalisten die Entwicklung in Basel. «Sie haben absolut verdient gewonnen gegen den FCZ, endlich gab es die ersten Stürmer-Tore», so Ruchs Fazit. Wedermann hofft nun darauf, dass in dieser sehr talentierten FCB-Offensive der Knoten geplatzt ist. «Das Potenzial in diesem Kader ist riesig.» Zudem mache FCB-Coach Alex Frei einen sehr fokussierten, professionellen und ruhigen Eindruck, sagt Wedermann. «Als Spieler mochte ich seine Art nicht immer, aber er strahlt etwas aus. Ich traue dem FCB und Frei zu, dass sie nun in Fahrt kommen», ergänzt Ruch.

Was unsere beiden Podcaster über die Transfergerüchte rund um Cristiano Ronaldo denken, wieso Fabian Ruch Karim Benzema in Istanbul getroffen hat und wer YB noch den Meistertitel streitig machen kann, erfährst du in der 19. Folge von «Anderi Liga» auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.