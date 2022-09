Britische Monarchie: «Er ist so hässlich, dass ich mich schäme» – die Vorgänger von Charles III.

Zwei Bürgerkriege, eine Hinrichtung

Charles II. sei zwar hässlich, dafür aber gross gewesen

1630 wurde Charles II. – der Sohn von Charles I. – geboren. Seine Mutter beschrieb ihn in einem Brief so: «[…] er ist so hässlich, dass ich mich schäme […], aber seine Grösse und Beleibtheit machen wett, was er an Schönheit vermissen lässt.»