Doktor Sex - «Er ist über 40 und hat null Erfahrung mit Sex!»

Bislang haben wir nur gekuschelt, was ich ja eigentlich sehr schön finde. Jedoch vermisse ich zunehmend den Sex. Was soll ich tun, und wie kann ich ihn unterstützen?

Ich bin nicht mehr ganz jung, dafür aber lebenserprobt. Trotzdem überfordert mich die Situation ziemlich, in der ich mich aktuell befinde: Seit Januar bin ich mit einem Mann in einer Beziehung, der keinerlei Sexerfahrung hat.

Antwort von Doktor Sex

Auch dein Partner dürfte etwas Bammel haben. Jedoch – so vermute ich zumindest – ist dieser von anderer Qualität als derjenige der jungen Menschen. Trotz des Mangels an Kompetenzen im Umgang mit Sex hat er nämlich bereits Erfahrung mit anderen grossen Übergängen, die ihm nun dienlich sein können.

Wichtig scheint mir, dass du dich nicht in Spekulationen verlierst darüber, was dein Partner nun brauchen könnte. Du hast es mit einem erwachsenen Mann zu tun, der seine Bedürfnisse und Unsicherheiten äussern kann. Darauf kannst du bauen.

Sex in allen möglichen Dimensionen zu erleben – also nicht nur körperlich – und ihn befriedigend zu gestalten, ist ein lebenslanger Lernprozess, der so individuell ist, wie die Menschen, die ihn zusammen erleben. Dein Freund beginnt einfach etwas später damit, was durchaus auch Vorteile haben kann. Alles Gute!