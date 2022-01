Anklage Höhlen-Mordfall – «Er ist unser Sohn und wir halten zu ihm» – Eltern wollen P.K. bald besuchen

Nach einem Leichenfund in einer Höhle am Bruggerberg steht ein 22-Jähriger unter Mordverdacht. Er befindet sich mittlerweile im vorzeitigen Massnahmenvollzug.

Passanten haben D. D. (24) im vergangenen April tot in einer Höhle am Bruggerberg aufgefunden. Wie die Mutter von P. K. sagt, wurde ihr Sohn mittlerweile aus der U-Haft entlassen und befindet sich im vorzeitigen Massnahmenvollzug.

Darum gehts Die Staatsanwaltschaft hat im Höhlen-Fall am Bruggerberg Mordanklage erhoben.

Dem Beschuldigten, einem 22-jährigen Aargauer, droht eine lange Freiheitsstrafe.

P. K.* (22) aus Windisch AG wird beschuldigt, seinen Freund D. D.* im April 2019 unter dem Vorwand einer Mutprobe in einer Höhle am Bruggerberg eingesperrt und den Zugang verschüttet zu haben. In der Folge verstarb das 24-jährige Opfer an Unterkühlung. Gegen P. K. wurde nun Anklage unter anderem wegen Mordes erhoben.

Laut der Mutter von P. K. geht es ihrem Sohn den Umständen entsprechend gut. Er sei mittlerweile aus der U-Haft entlassen worden und befinde sich im vorzeitigen Massnahmenvollzug in einer Einrichtung im Kanton Solothurn. Dort dürfe er im Gegensatz zur U-Haft unter anderem einer Arbeit nachgehen und Besuche empfangen. Gemeinsam mit ihrem Mann wolle sie ihren Sohn nun im Februar besuchen. «Die Mordanklage ist natürlich ein Schock für uns. Er ist aber unser Sohn und wir halten weiterhin zu ihm», sagt die Mutter.

Wie es bei der Aargauer Staatsanwaltschaft auf Anfrage heisst, hat der Beschuldigte ein Gesuch um vorzeitigen Massnahmenvollzug gestellt. «Dieses wurde bewilligt, da es der Stand des Verfahrens erlaubte», sagt Sprecher Alex Dutler. Das sei ein häufiger Vorgang bei Strafverfahren mit einer in Aussicht stehenden langjährigen freiheitsentziehenden Sanktion oder Massnahme. Dutler betont: «Beim vorzeitigen Massnahmenvollzug gelten die gleichen Standards in Sachen Sicherheit und Therapie, wie wenn sich der Beschuldigte bereits in einer stationären Massnahme befinden würde.»

Passanten schaufelten Höhle frei

Im April 2020 hatten Passanten am Bruggerberg eine Höhle freigeschaufelt und waren darin auf die Leiche von D. D. gestossen. Dieser war ein Jahr zuvor im Kanton Zürich als vermisst gemeldet worden. Im März 2021 nahm die Polizei dann P. K. fest. Gegen den 22-Jährigen wurde nun Anklage, unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes, erhoben.

Laut einer Mitteilung hat P. K. den Tod des Mannes aus niedrigen Beweggründen absichtlich herbeigeführt und dabei besonders grausam gehandelt. Weiter soll der Beschuldigte bereits am 31. März 2019, anlässlich einer gemeinsamen Wanderung im Tessin, einen Mordversuch auf D. D. verübt haben. Konkret soll der Beschuldigte den Zürcher auf einem Berggrat in Tötungsabsicht so geschubst haben, dass er einen Steilhang hinunterstürzte und nur durch Glück mit leichten Verletzungen überlebte.

Die Staatsanwaltschaft beantragt eine Freiheitsstrafe von 16 Jahren und vier Monaten sowie die Anordnung einer stationären Massnahme. Der Beschuldigte ist betreffend der Tötung geständig, heisst es in der Mitteilung weiter. Zum weiteren Aussageverhalten und zum detaillierten Motiv äussert sich die Staatsanwaltschaft erst anlässlich der Hauptverhandlung. Es gilt die Unschuldsvermutung.

*Name der Redaktion bekannt