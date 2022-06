Stürmer wäre Italien-Captain: «Er ist wütend» – FCZ lässt Shootingstar Willy Gnonto nicht an die U-19-EM

Erstes Tor in Italiens A-Nationalmannschaft: Gnonto bezwingt Manuel Neuer.

Am Samstag gehts los: In der Slowakei messen sich die zurzeit besten acht U-19-Mannschaften Europas. Mit dabei ist auch Italien, das um 20 Uhr gegen Rumänien ins Turnier startet. Dann nicht mit dabei ist der Captain der jungen «Azzurri», FCZ-Stürmer Willy Gnonto. Der 18-Jährige, der zuletzt mit guten Leistungen in Italiens A-Nationalmannschaft einen regelrechten Hype um seine Person ausgelöst hatte, hat vom Schweizer Meister keine Freigabe erhalten.