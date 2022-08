Amazonas, Brasilien: Er jagte Wildschweine, mochte Honig – so lebte der «Indigene des Lochs»

Nach mehr als 25 Jahren in absoluter Einsamkeit wurde die halb verweste Leiche des letzten Überlebenden des Tanaru-Stammes in seiner Hütte entdeckt. Der Leichnam wird nun obduziert.

Vom «Indigenen des Lochs» gibt es nur wenige Aufnahmen. Der Mann starb vor einigen Tagen in seiner Hütte im Regenwald. 20 Minuten

Darum gehts Der «Indigene des Lochs» ist für die Wissenschaft ein Rätsel.

Bevor er in seinem Wohnrevier bestattet wird, wird seine Leiche untersucht.

Ein Forscher, der ihn 25 Jahre lang überwachte, kennt seine Gewohnheiten.

Im brasilianischen Amazonas-Regenwald ist der letzte Überlebende eines Indigenen-Stammes nach mehr als 25 Jahren in vollständiger Isolation gestorben, sein Leichnam wird nun in die brasilianische Hauptstadt Brasília gebracht, um beim Institut für Rechtsmedizin untersucht zu werden. Wie die brasilianische Zeitung «O Globo» berichtet, soll die Leiche des «Indigenen des Lochs» erst nach abgeschlossener Autopsie wieder in den abgeschiedenen Ort, in dem er sein ganzes Leben verbracht hatte, überführt und beigesetzt werden.

Der einsamste indigene Mann Brasiliens war der einzige Überlebende des Massakers an seinem Stamm im Jahr 1995. Viehzüchter hatten alle Mitglieder des Tunaru-Stammes vergiftet, seither lebte der Mann ohne Kontakt zu anderen. Letzte Woche entdeckte Altair Algayer, ein indigener Beamter, der den Mann 26 Jahre lang regelmässig im Auftrag des brasilianischen Staates überwachte, seine halb verweste Leiche.



Der tote Mann lag in einer Hängematte in seiner Hütte, sein Körper mit Papageien-Federn bedeckt. Die Behörden glauben, dass er eines natürlichen Todes gestorben ist. Erste Schätzungen zufolge soll der namenlose Mann um die 60 Jahre alt geworden sein. «Er hat auf seinen Tod gewartet», meint Indigenen-Experte Marcelo dos Santos gegenüber «Amazonia Real».

«Mann des Loches» wurde aus der Ferne überwacht

Nach Angaben der für Ureinwohner zuständigen brasilianischen Behörde Funai lebte der Indigene in einem 80 Quadratkilometer grossen Gebiet im westlichen Bundesstaat Rondônia, das von Viehzuchtbetrieben umgeben war. Altair Algayer und sein Team kümmerten sich aus der Ferne um das Wohlergehen des Einheimischen und sorgten dafür, dass das Kontaktverbot zwischen Weissen und Eingeborenen, das man in Brasilien in den späten 1980er Jahren einführte, durchgesetzt wurde.

Alle drei Monate kam Algayer zum Indigenen und stellte eine Kamera auf, um seine Aktivitäten zu verfolgen. Es gibt nur wenige Bilder des Tanaru-Ureinwohners. Vor einigen Jahren veröffentlichte Funai ein Video, das den einsamen Mann zeigt. Er trägt nur eine Art Mantel und fällt einen Baum, ohne zu bemerken, dass ihn jemand aus der Ferne beobachtet.

1 / 4 Das ist eine der 53 Hütten, die der «Indigene des Lochs» im Laufe seines Lebens baute. Funai Im Inneren des Baus machte der Mann ein Loch. Wofür, bleibt ein Rätsel. Funai Eine seltene Aufnahme des Gesichts des einsamen Ureinwohners. Funai

Trotz des Kontaktverbots näherten sich seine Betreuer ab und zu. In ihrer Gegenwart sprach der Indigene nie ein Wort. Er nahm aber Samen und Werkzeuge an, die seine Lebensqualität verbesserten. Der «Indigene des Lochs» ernährte sich von Wildschweinen, Schildkröten oder Vögeln, die er mit Pfeilen oder Fallen erlegte. Er mochte auch Honig.

Die Hütte, in der die Leiche gefunden wurde, ist die letzte von 53, die der Mann im Laufe der Jahre gebaut hatte. Alle Hütten sehen genau gleich aus: Sie haben nur eine Eingangs- und Ausgangstür, im Inneren des Baus machte der Mann ein Loch im Boden. Für Forscher und Forscherinnen ist dies ein Rätsel: Bis heute haben sie nicht herausgefunden, welche Funktion die Löcher hatten.