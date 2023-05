Muttenz BL: Er kämpfte jahrelang – «es ist eine Genugtuung» 

Jahrelang kämpfte die Bevölkerung in Muttenz gegen den Salzabbau in Rütihard BL.

Jahrelang haben sie gekämpft , gegen Eingriffe in die Natur, für die Artenvielfalt und den Erhalt der Ackerflächen. Jetzt scheint sich der Kampf der Muttenzer Bäuerinnen und Bauern und der Bevölkerung ausgezahlt zu haben: Auf der Rütihard wird jetzt endgültig nicht nach Salz gebohrt. Das geht aus einer Medienmitteilung der Regierung Baselland hervor. Sie folgt damit nicht nur den Forderungen der Bevölkerung, der Fondation Franz Weber, der Interessengemeinschaft «Rettet die Rütihard» oder der Grünen Baselland. Sie bestätigt gleichzeitig auch die Befürchtungen der Gegnerinnen und Gegner: «Neue Erkenntnisse» einer Messkampagne der Schweizer Salinen AG hätten nämlich Mängel beim stillgelegten Solfeld «Sulz» aufgezeigt. Sprich: Der Ort, an dem früher Salz gewonnen wurde, ist in einem schlechten Zustand.

«Man hat gemerkt, sie haben es nicht im Griff»

«Das war schlimm, als wir den Zustand gesehen haben»

Aber wieso verzichten die Baselbieter Regierung und das Unternehmen Schweizer Salinen jetzt auf die Bohrungen? Grund dafür seien vor allem die Kavernen, also die Hohlräume tief in der Erde unten, die bei der Salzgewinnung entstehen, ist der Mitteilung zu entnehmen.

Urs Hofmeier, CEO der Schweizer Salinen AG, bedauert gegenüber dem «Regionaljournal Basel Baselland» von SRF die Resultate der Messungen. «Ich bin nicht erfreut. Das war schlimm, als wir gesehen haben, in welchem Zustand das alte Solfeld ist», sagt er. Und der Leiter des Ressorts Wasser und Geologie, Adrian Auckenthaler, sagt in der Sendung, dass eine dieser sogenannten Kavernen grösser geworden sei als vorgesehen. Somit sei sie in den Untergrund gewandert. Dorthin also, wo es Grundwasser haben könne. Somit besteht die Gefahr, dass Salz in das Grundwasser gelangt.