St. Gallen: Beim Marktplatz verunfallt

Der Unfall geschah an der Haltestelle Marktplatz Bohl in St. Gallen.

Am Montagabend, kurz nach 22 Uhr, fuhr ein 31-jähriger Chauffeur mit einem Bus in Richtung Stephanshorn. «Als er langsam bei der Haltestelle Marktplatz einfuhr, sprang ein 59-jähriger Mann in Richtung Bus», schreibt die St. Galler Stadtpolizei in einem Communiqué.