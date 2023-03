Kerns: Autofahrer mit Sommerreifen baut Unfall auf verschneiter Strasse

Auf einer schneebedeckten Strasse hat am Samstag ein Autofahrer die Kontrolle verloren und ist gegen ein Postauto geprallt.

Es entstand Sachschaden in der Höhe von rund 30’000 Franken.

Ein Autofahrer (35) war am Samstag gegen 7.50 Uhr auf der Melchtalerstrasse unterwegs von St. Niklausen in Richtung Kerns. Beim Gebiet Bodacher kam das Auto auf der schneebedeckten Strasse ins Rutschen und geriet auf die Gegenfahrbahn: Dort prallte das Auto frontal gegen ein korrekt entgegenkommendes Postauto.

Verletzt wurde beim Unfall niemand. Es entstand jedoch Sachschaden in der Höhe von rund 30’000 Franken, wie die Kantonspolizei Obwalden am Sonntag mitteilte. Am Auto des Unfallverursachers, der mit Sommerreifen unterwegs war, entstand ein Totalschaden. Die Fahrgäste des Postautos konnten mit einem Ersatzbus weiterfahren.