Jay-Z überrascht in Interview - Er konnte nicht schwimmen, bis Tochter Blue Ivy zur Welt kam

Getty Images via AFP

In LeBron James’ Show «The Show: Uninterrupted» spricht Rapper Jay-Z offen über seine Beziehung zu Tochter Blue Ivy.

Der Grund, weshalb Jay-Z so spät schwimmen lernte: «Wenn sie jemals ins Wasser gefallen wäre, hätte ich sie nicht rausholen können», erklärt der Rap-Milliardär.

In «The Show: Uninterrupted» gibt der 51-Jährige zu, dass er bis nach der Geburt von Blue nicht schwimmen konnte, es dann aber gelernt habe.

Am Wochenende sprach Jay-Z in LeBron James’ Show offen über seine Beziehung zu Töchterli Blue Ivy (9).

Rapper Jay-Z spricht in der neuesten Staffel von Basketballstar LeBron James’ (36) Show «The Show: Uninterrupted» offen über die Beziehung zu seiner Tochter Blue Ivy (9). Als Gast WNBA-Star Nneka Ogwumike (30) Jay-Z fragt, wie es ist, Vater einer Tochter zu sein, gibt der 51-Jährige preis, dass er für seine Tochter Blue sogar Schwimmunterricht genommen hat. «Es ist erstaunlich, wie sehr mich die Geburt von Blue geerdet hat. Ich konnte nicht schwimmen, bis Blue zur Welt kam», erzählt der Dreifach-Papa von der heute neunjährigen Blue und ihren Zwillingsgeschwistern Sir und Rumi (3).

«Es ist eine Metapher für unsere Beziehung. Wenn sie jemals ins Wasser fallen würde und ich sie nicht da rausholen könnte – Ich kann mir nicht mal annähernd ausmalen, wie schlimm das wäre. Ich musste für sie schwimmen lernen. Das war der Anfang unserer Beziehung», so Jay-Z.

«Solange mein Kind sich geliebt fühlt, ist alles möglich»

Schon im vergangenen Monat hat Jay-Z mit der «Sunday Times» über die Hoffnungen gesprochen, die er für seine Kinder hegt. Er wolle, dass sie sich bei all ihren Vorhaben und Abenteuern unterstützt fühlten. «Sich geliebt zu fühlen, ist für ein Kind das Wichtigste», so der Rapper. «Und nicht ‘Hier ist unser Business, das ich für dich erschaffen habe und das ich dir jetzt übergebe.’ Was ist, wenn mein Kind sich gar nicht für Musik oder Sport interessiert?», führt Jay-Z aus, der mit einer Vielzahl von Businesses und aufgrund von Investitionen im Entertainment-, Konsumgüter-, Kunst- und Immobilienbereich zum Rap-Milliardär geworden ist.