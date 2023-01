Kriminalgericht Luzern: Er kümmerte sich lieber um Drogen als um seine zwei Töchter

Der Mann habe sich nicht darum gekümmert und sich geweigert, «mit der dafür vorgesehenen Institution an seiner Drogensucht zu arbeiten», heisst es im Urteil des Kriminalgerichts. So hatte der Verurteilte im Jahr 2020 während knapp eineinhalb Monaten etwas mehr als 700 Gramm Kokain gekauft. Knapp 390 Gramm konsumierte er selbst, einen weiteren Teil verkaufte er in Luzern an verschiedene Abnehmerinnen und Abnehmer. Auch hatte er in dieser Zeit fast 70 Gramm Heroin gekauft. Auch da konsumierte er einen Teil selbst und verkaufte das restliche Heroin weiter. Mit dem Gewinn von mindestens 5700 Franken finanzierte er seinen eigenen Konsum.