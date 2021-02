In Grossbritannien findet in den kommenden Wochen eine wissenschaftliche Studie statt, bei der Freiwillige mit dem Coronavirus infiziert werden.

Grossbritannien startete am Mittwoch einen Aufruf, um Probanden absichtlich mit dem Coronavirus zu infizieren. Im Dienste der Wissenschaft, versteht sich. Als einer der ersten Freiwilligen meldete sich der 18-jährige Alastair Fraser-Urquhart aus der englischen Stadt Stoke-on-Trent südlich von Manchester an. Der junge Medizinstudent macht nicht aus Not, sondern aus voller Überzeugung bei der Studie mit. « Hätte man schon früher damit begonnen, hätten wi r möglicherweise schon vor Weihnachten einen Impfstoff gehabt » , sagt er gegenüber der britischen Zeitung The Guardian.