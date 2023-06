Goldach: Mann (23) läuft mit gestohlener Jacke herum und wird erkannt

Die Bestohlenen erkannten die Jacke wenige Stunden nach dem Diebstahl an einem 23-Jährigen am Bahnhof wieder. (Symbolbild)

Der Notrufzentrale wurde am Sonntag, kurz vor vier Uhr, ein auffälliger Mann gemeldet. Er versuchte, an der Thannstrasse in Goldach SG in fremde Autos einzusteigen. Aus einem unverschlossenen Auto wurde diverses Deliktsgut, darunter Bargeld, Kosmetikartikel und eine Herrenjacke, gestohlen. Trotz sofortiger Fahndung einer Patrouille der Polizei konnte keine verdächtige Person angehalten werden.