Erschossener in Morges VD - «Er lag gut fünf Minuten auf dem Bauch»

Ein Schweizer (37) aus dem Kanton Zürich ist am Montag gegen 18 Uhr am Bahnhof in Morges VD von der Polizei tödlich verletzt worden. Der Mann, der als verwirrt gemeldet worden war, hatte laut der Waadtländer Kantonspolizei zuvor die Polizisten mit einem Messer bedroht. Einer der Regionalpolizisten vor Ort setzte schliesslich seine Dienstwaffe ein und gab mehrere Schüsse ab. Trotz sofortigen Reanimation sei der Mann noch vor Ort verstorben.