Ein dreijähriger Bub wurde am Montag in Staad bei einem Unfall bei einem Bahnübergang verletzt. Nun liegt er auf der Intensivstation. Sein Zustand ist stabil. Die Mutter des Kindes erzählt, wie es zum Unfall kam.

Bei diesem Bahnübergang kam es zum Unfall. Video: 20 Minuten

«Irgendetwas hat ihn beschützt», sagt die Mutter des Buben (3), der am Montagmittag bei einem Bahnübergang in Staad SG bei einem Unfall verletzt wurde. Seine Grosstante habe mit ihm seine Schwester vom Kindergarten nach Hause begleitet. Dafür mussten sie einen Bahnübergang in der Nähe des Bahnhofs Staad überqueren. Die Barriere war geschlossen. «Als sich die Tante, um kurz nach dem Mädchen zu schauen, umdrehte, schlüpfte mein Sohn durch eine Lücke im Zaun neben der Schranke und geriet so, innert Sekunden, auf die Gleise», erzählt die 31-Jährige weiter.

Er habe sich neben die Gleise auf das steinerne Gleisbett geworfen, als er bemerkt habe, dass ein Zug kommt. Die 24-Jährige Lokführerin leitete eine Vollbremsung ein. Der Zug kam wenige Meter nach dem Bahnübergang zum Stillstand, hiess es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen. Der zirka 20 Kilogramm schwere Bub wurde laut der Mutter durch den Wind des vorbeifahrenden Zuges in die Luft geschleudert. «Meine Tante sah nur noch, wie mein Sohn durch die Luft flog und danach gegen einen Zaun prallte. Er lag schneeweiss auf dem Boden», so die Mutter weiter. Seine Grosstante sei schockiert gewesen und habe geschrien. Seine Schwester habe den Unfall nicht gesehen.

Zustand stabil

Der Bub wurde ins Spital gefahren. Er liege auf der Intensivstation. «Sein Bein ist gebrochen und muss operiert werden. Er ist auch am Kopf, Rippen, Leber und Nieren verletzt und hat Blut verloren», sagt die Mutter. Ob noch mehr, als das Bein operiert werden müsse, sei in Abklärung. Der 3-Jährige sei mittlerweile aber ansprechbar und in stabilem Zustand. «Als wir ihm seine Plüschtiere brachten, konnte er diese mit Namen nennen», sagt sie.

Wie die Mutter und die Grosstante, stehe auch der 3-Jährige unter Schock. «Im Spital ist mir aufgefallen, dass er jeweils erschrickt, wenn er aufwacht», erzählt die Mutter. Im August komme der Bub in den Kindergarten. Dieser liege, von seinem Zuhause aus gesehen, auf der anderen Seite des Bahnüberganges. Obwohl ihm die Eltern immer wieder gesagt haben, er dürfe nicht auf die Bahngleise, habe er es trotzdem getan. «Mein Sohn ist sehr neugierig und lebendig. In seinem Alter verstehe er ein ‹Nein› noch nicht», sagt sie. Der Tante macht sie für den Vorfall keine Vorwürfe. Das sei alles so schnell passiert.

Forderung nach Unterführung

Der Bahnübergang in Staad sei dafür bekannt, dass vor allem ältere Kinder unter den Schranken durchgehen, anstatt zu warten. «Man sieht fast jeden Tag Schüler unter den Schranken durchlaufen, weil die Schranken so lange zu sind. Jede Mutter würde sich dort eine Unterführung für Fussgänger wünschen», sagt die 31-Jährige.