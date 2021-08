Brittnau AG - Er legte seinen Mercedes seitwärts in den Acker

In der Nacht auf Sonntag kam es kurz vor Mitternacht bei Brittnau AG zu einem Unfall, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung schreibt. Ein 24-jähriger Berner und sein Beifahrer kamen mit ihrem Mercedes auf der Strengelbacherstrasse in einer Rechtskurve von der Strasse ab.