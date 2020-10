Werdegang

Kamala Harris kam 1964 in Oakland, Kalifornien , als Tochter einer indischen Mutter und eines jamaikanischen Vaters zur Welt. Nach Abschluss ihres Politik- und Wirtschaftswissenschaft-Studiums studierte Harris Jura. Wie Pence arbeitete auch Harris zunächst als Anwältin. 2004 wurde Harris als erste Person of Color Bezirksanwältin von San Francisco. 2011 gewann Harris die Wahl zur Generalstaatsanwältin des Bundesstaates Kalifornien.

Politik

Erste politische Luft konnte Harris in ihrer Rolle als Generalstaatsanwältin ab 2011 schnuppern. In den USA wird in dieser Funktion auch die Rolle als Justizministerin ausgeübt. 2016 wurde Harris als Abgeordnete für den Bundesstaat Kalifornien in den US-Senat gewählt.