Buchs SG Er liess Pferd verhungern und darf nun nie mehr Tiere halten

Im April wurde bekannt, dass in Buchs SG ein abgemagertes Pferd eingeschläfert werden musste. Dem betroffenen Tierhalter wurden nun drei Hunde beschlagnahmt. Zudem wurde ein Tierhalteverbot verfügt.

Am Samstag (11.04.2020) waren die Polizei, eine Tierärztin und das Veterinäramt vor Ort.

Vor gut vier Monaten wurden in Buchs SG ein Pferd eingeschläfert und ein weiteres beschlagnahmt. Der Grund: Die Tiere waren vernachlässigt, ein Tier war so sehr abgemagert, dass es auf der Stelle eingeschläfert werden musste. Nun wurde bekannt, dass dem säumigen Pferdehalter ein Tierhalteverbot auferlegt wurde. Das hat nun Folgen für seine drei Hunde: Ein Pitbull, eine Dogge sowie ein American Staffordshire wurden vergangenen Donnerstag beschlagnahmt. Das Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen des Kantons St. Gallen bestätigt auf Anfrage die Beschlagnahmung.

Strafuntersuchung wegen Tierquälerei

Die beiden Pferde waren in besorgniserregendem Zustand, als die Polizei am Ostersamstag auf dem Hof bei Buchs SG eintraf. Deshalb wurden der Veterinärdienst und eine Tierärztin aufgeboten. Eines der beiden Pferde war stark abgemagert und musste damals vor Ort eingeschläfert werden. Gegen den Tierhalter ist in der Folge eine Strafuntersuchung wegen Tierquälerei eingeleitet worden.