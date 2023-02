Zürich: «Er liess sie in ihrer eigenen Blutlache liegen» – brutaler Angriff im HB

Am Sonntagabend gegen 20 Uhr wurde am Zürcher Hauptbahnhof eine Frau tätlich angegriffen.

Am Sonntagabend gegen 20 Uhr wurde am Zürcher Hauptbahnhof eine Frau tätlich angegriffen. Wie News-Scout F.* (28) berichtet, sei sie gerade die Rolltreppe zum Gleis 33/34 heruntergekommen, als sie die Frau am Boden liegen sah. «Sie war bewusstlos, lag in ihrer eigenen Blutlache.» Ein Mann habe dennoch weiterhin mit den Füssen auf sie eingetreten. «Ich habe gedacht, dass es sich bestimmt um einen Fall häuslicher Gewalt handelt und der Mann die Frau totgeschlagen hat.»