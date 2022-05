Gerichtsfall in Biel : Er lockte seine Ex in den Wald und wollte sie mit einem Gürtel erwürgen

1 / 3 Im Waldstück beim Friedhof in Brügg BE würgte der Beschuldigte seine Ex-Frau. Google Maps Am Dienstag stand er deswegen vor dem Regionalgericht Berner Jura-Seeland. 20min/Simon Glauser Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord vor. 20min/Simon Glauser

Darum gehts Unter einem Vorwand lockte ein 40-jähriger Kosovare seine Ex-Frau in ein Waldstück.

Dort würgte er sie mit einem Stoffgürtel und einem Schal. Nur mit Glück konnte die Frau fliehen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten versuchten Mord vor und fordert zehn Jahre Freiheitsstrafe. Die Verteidigung verlangt einen Freispruch.

«Ich schlafe bis heute nicht gut, habe Albträume, und wenn jemand hinter mir läuft, erschrecke ich», antwortete Privatklägerin B.R.* auf die Frage des Gerichtspräsidenten, wie es ihr heute gehe. Grund für die psychischen Beschwerden der Kosovarin ist ein Vorfall, der sich am 8. Januar in der Nähe des Friedhofs in Brügg zutrug: An jenem Freitag erhielt sie einen Anruf ihres ebenfalls kosovarischen Ex-Mannes B.T.* (40), der vorgab, ihr den gemeinsamen Sohn bereits am späten Abend statt tags darauf übergeben zu wollen.

«Minuziös geplante Tat»

Doch zum vereinbarten Treffen erschien T. ohne den Sohn: Laut Anklageschrift wartete er in einem Waldstück auf seine Ex-Frau und trat aus dem Gebüsch, als diese sich näherte. In der Folge soll er sie mit einem mitgeführten Stoffgürtel sowie ihrem Schal gewürgt und versucht haben, sie ins Gebüsch zu ziehen. Weil R. bei der Auseinandersetzung die Hände unter Schal und Gurt habe schieben können und ihre Jackenkapuze gerissen sei, habe sie sich befreien und schliesslich ein vorbeifahrendes Auto anhalten können. «Sonst wäre ich heute wohl tot», sagte die Privatklägerin vor dem fünfköpfigen Richtergremium.

T., der wegen Differenzen mit seinem amtlichen Verteidiger die Aussage vor dem Bieler Regionalgericht zunächst verweigerte, wird des versuchten Mordes beschuldigt. Der Angeklagte habe besonders heimtückisch gehandelt, indem er seine Ex-Frau unter einem Vorwand an einen dunklen Ort mit wenig Menschen gelockt habe, hielt die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer fest. Nach der Devise «doppelt hält besser» habe er neben dem Gürtel zusätzlich ein Küchenmesser mit sich geführt. Der Beschuldigte, so die Staatsanwältin, sei mit der Erziehung des gemeinsamen Sohnes durch die Ex-Frau und den Besuchszeiten nicht einverstanden gewesen – «deshalb musste die Privatklägerin verschwinden». R.s Anwalt sprach von einer «minuziös geplanten Tat» und von «krankhafter Eifersucht», die der Beschuldigte auch zwei Jahre nach der Scheidung noch verspürt habe.

«Mein Klient ist kein Tintenfisch»

Der Verteidiger des Beschuldigten machte hingegen geltend, dass der Amtsarzt bei R. drei Stunden nach der Tat keine Rötungen am Hals mehr habe feststellen können, ein Strangulationsversuch sei daher höchst unrealistisch. Und: «Hätte mein Mandant sie wirklich töten wollen, hätte sich die Privatklägerin nicht so leicht aus der misslichen Lage befreien können.» Weiter kritisierte der Anwalt den in der Anklageschrift dargestellten Sachverhalt, wonach der Beschuldigte seine Ex-Frau gleichzeitig mit Gürtel und Schal zu würgen, ihr den Mund zuzuhalten und sie ins Gebüsch zu ziehen versuchte: «Dafür hätte er mindestens sechs Arme gebraucht. Mein Klient ist aber kein Tintenfisch.»

Entsprechend weit auseinander liegen die Forderungen hinsichtlich Strafzumessung: Die Staatsanwaltschaft fordert für T., dem sie auch Nötigung und Sachbeschädigung vorwirft, eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren sowie einen Landesverweis von mindestens zehn Jahren. Die Verteidigung des Angeklagten verlangt einen Freispruch.

Erst beim Schlusswort brach der Beschuldigte sein Schweigen: Immer wieder habe seine Ex-Frau ihm gedroht, ihm seinen Sohn vorzuenthalten, sagte T. Also habe er sich zu einem Einschüchterungsversuch entschieden. Jedoch habe er nicht geplant gehabt, R. etwas anzutun.

Das Urteil wird am nächsten Dienstag verkündet.