Domat/Ems: Motorradfahrer macht betrunken den Wheelie vor der Polizei

Am Donnerstagabend ereignete sich ein Selbstunfall in Bivio GR.

Eine Polizeipatrouille fuhr am Mittwoch kurz vor 20.30 Uhr durch ein Quartier in Domat/Ems GR, als vor ihr ein Motorradfahrer ohne Helm auf dieselbe Strasse einbog. Anschliessend fuhr dieser kurz auf dem Hinterrad , worauf der junge Mann von der Polizei angehalten wurde.

Töfffahrer in Bivio hat doppelt Glück im Unglück

Einen Tag später hatte die Kantonspolizei Graubünden ebenfalls mit einem Töfffahrer zu tun, allerdings in einem anders gelagerten Fall. Am Donnerstagabend kam es in Bivio GR zu einem Selbstunfall mit einem Motorrad. Ein 20-Jähriger fuhr von Bivio GR in Richtung Savognin GR. In einer Linkskurve kollidierte er mit der Leitplanke und stürzte darauf. Das Motorrad rutschte auf die andere Strassenseite, wo es zum Stillstand kam.