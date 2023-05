Manchester City Spieler Manuel Akanji landet im Team des Jahres

Anstatt der von vielen erwarteten Reservistenrolle spielte sich der Winterthurer in der Startelf des englischen Meisters fest und lieferte starke Leistungen ab. Für seine starken Auftritte wurde er nun ins Team des Jahres gewählt. Zumindest wenn es um seine Statistik-Werte geht. Gleich fünf City-Spieler schafften den Sprung ins Team.

City mit Akanji besser

Die Statistik-Website The Analyst berechnete, dass das Team von Pep Guardiola mit Akanji auf dem Platz im Schnitt 2,5 Punkte holte. Ohne den ehemaligen FCB-Kicker waren es nur 1,8 Zähler. Auch mit seinem Passspiel konnte der 27-Jährige überzeugen. Über 93 Prozent seiner Zuspiele kamen bei einem Mitspieler an, was der beste Wert aller 262 Premier-League-Spieler, die mehr als 500 Pässe spielten, darstellt. Insgesamt schlug der Nati-Spieler 1883 Pässe, das ist gleichbedeutend mit dem drittbesten Wert hinter Brighton-Verteidiger Lewis Dunk und Teamkollege Rodri.