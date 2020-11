Mit lustigen Bilder in dieser Art unterhaltet der 23-Jährige erst seit März 2020 seine mittlerweile rund 10’000 Followerinnen und Follower. Somit ist unterhält er eine der jüngeren Schweizer Meme-Pages. Auf den folgenden Slides siehst du die Plätze zwei bis fünf der ersten Schweizer Meme Awards.

Das ist der Gewinner der ersten Schweizer Meme Awards: Francis Hool (23) aus Zürich hat sich mit seiner Meme-Page Swisshood gegen die Konkurrenz durchgesetzt. Nebst dem Titel und einem Pokal wird er e in eigene s Abteil im ersten europäischen Meme - Museum erhalten, das im Mai 2021 in Zürich eröffnet werden soll.

Nächstes Jahr geht die Preisverleihung in die zweite Runde – und soll grösser werden, so der Organisator.

Den Pokal will er sich übers Bett hängen. Also vielleicht.

Am Sonntag fand das finale Duell im Kampf bei den ersten Schweizer Meme Awards statt. Insgesamt haben 32 Meme-Accounts um den Titel gefightet, gewonnen hat in der Nacht auf Montag schliesslich Francis Hool (23), in der Szene besser bekannt als Swisshood.