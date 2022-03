Grosszüges Geschenk – Dank der Goodie-Bags werden die Oscar-Stars schottische Landbesitzer

In der Nacht auf Montag wurden zum 94. Mal die Academy Awards in Los Angeles verliehen.

In der Nacht auf Montag schaute die ganze Welt nach Hollywood: Zum 94. Mal wurden die Oscars vergeben. Doch nicht nur die Gewinnerinnen und Gewinner der begehrten Goldjungen konnten sich in diesem Jahr freuen – auch die Verliererinnen und Verlierer gingen nicht leer aus. Auf einige Nominierte wartete eines der begehrten Goodie-Bags, die vom Marketingunternehmen Distinctive Assets zusammengestellt werden. Der geschätzte Wert in diesem Jahr: 140’000 Dollar, umgerechnet mehr als 130’000 Franken, wie das « Hello Magazin » berichtet.

Neben einem hochwertigen Unisex-Parfümset, Badekugeln, Kerzen, Gourmet-Popcorn, Schönheitseingriffen und Büchern findet sich in diesem Jahr auch ein durchaus besonderes Geschenk im Bag: ein Stück Land in Schottland. Und dieses verleiht den Besitzerinnen und Besitzern direkt den Titel Lord und Lady of Glencoe. Damit sich die Promis an die Region gewöhnen können, erhalten sie zudem einen Aufenthalt in einem exklusiven schottischen Anwesen inklusive Butler-Service als weiteres Präsent.