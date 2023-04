Grossbritannien: Pädophiler misshandelt Mädchen (6) – verhaftet

Danach zeigte er seinen Sohn bei der Polizei an.

Ein Pädophiler, der ein sechsjähriges Mädchen in der Nähe von Manchester entführt und sexuell misshandelt hat, wurde von seinem eigenen Vater bei der Polizei angezeigt. Dies, nachdem die Behörden den 24-Jährigen per Fahndungsbild suchen liessen. Das Mädchen spielte zuvor mit ihrer Cousine auf einer Wiese, als der 24-Jährige sie packte und in ein Waldstück zerrte. Er hielt ihr dabei mit seiner Hand den Mund zu, um ihre Hilfeschreie zu unterdrücken. Danach misshandelte er das Mädchen und liess sie blutüberströmt zurück, wie der «Mirror» schreibt.