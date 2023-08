Jona SG: Er musste von der Feuerwehr befreit werden

Durch den Unfall entstand Schaden in der Höhe von gegen 15'000 Franken.

Am Samstag, kurz vor elf Uhr, ist es auf der Fischenrietstrasse in Jona SG zu einem Unfall mit einem Dreirad samt Anhänger gekommen, als ein 57-jähriger Autofahrer mit seinem Auto von einem Firmenareal los und auf die Fischenrietstrasse einbiegen wollte. Zur selben Zeit ist ein 61-jähriger Postbote mit einem Dreirad samt Anhänger Richtung Jona gefahren. Als der Autofahrer das Gefährt des Pöstlers bemerkte, bremste er sofort ab und hielt an.