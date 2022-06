Pratteln BL : «Er nannte die Jugendlichen Terroristen und drohte, sie abzuknallen»

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, meldeten unbeteiligte Drittpersonen am späten Dienstagabend, dass eine männliche Person Schüsse in unbekannte Richtung abgeben würde. Mehrere Patrouillen waren umgehend vor Ort und konnten die verdächtige Person lokalisieren. In der Folge bedrohte der Mann die Einsatzkräfte und Passanten mit einer Faustfeuerwaffe. Die Polizisten konnten ihn kurze Zeit später anhalten und festnehmen. Die Polizei sucht Zeugen und Zeuginnen. Personen, welche sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal, Tel. 061 553 35 35, zu melden.