«Er nennt uns beim Namen»: PSG-Goalie Sergio Rico kann nach Reitunfall wieder sprechen

Auf dem Weg zurück ins Leben? PSG-Goalie Sergio Rico soll Fortschritte in der Rehabilitation verzeichnen.

In der Folge lag der Goalie von Paris St. Germain lange Zeit im Koma.

Rico war zuletzt aus dem Koma erwacht und macht nun weitere Fortschritte. Der Fussballprofi war am 28. Mai bei einem Reitunfall schwer gestürzt, weil das Pferd durchgegangen war. Rico sei bei dem Unfall am Boden vom Tier am Kopf getreten und dabei schwer verletzt worden, hatte es damals geheissen.