Sexualstraftäter auf der Flucht

«Er nutzte das Vertrauen des Klinikpersonals aus»

Ein Sexualstraftäter ist am Mittwoch aus der geschlossenen Abteilung der Psychiatrie in Rheinau geflüchtet. Der Psychiater Thomas Knecht erklärt, wie gefährlich der 33-Jährige ist.

Die geschlossene Abteilung für forensische Psychiatrie in Rheinau liegt an der Grenze zu Deutschland, unweit des Rheins.

Damit es so weit kommt, muss sich ein Sexualstraftäter zuerst das Vertrauen seiner Betreuer erwerben, Schritt für Schritt. Da kann es leider auch einmal zu einer bösen Überraschung kommen, das heisst, der Beschuldigte nutzt das Vertrauen des Klinikpersonals aus. Mit diesen manipulativen Kompetenzen muss man in unserem Beruf rechnen.

Durch seine Flucht zeigt der Täter, dass er die Therapie als sinn- und nutzlos betrachtet, was unter diesen speziellen Umständen nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Es ist davon auszugehen, dass er in seiner Heimat mit solcher Delinquenz ein ungleich grösseres Risiko einginge, was möglicherweise seine Kosten-Nutzen-Kalkulation im Vorfeld der Tat beeinflusst haben könnte. Dies wird aber wohl sein Geheimnis bleiben.