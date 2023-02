Tankstelle Sonceboz: Mann erschoss neuen Partner seiner Ex

Am Freitagmittag erschoss ein 44-Jähriger an einer Tankstelle in Sonceboz BE einen ihm bekannten Mann. Der mutmassliche Täter flüchtete zunächst, was eine Fahndung der Polizei auslöste. Stunden später stellte er sich in Basel der dortigen Polizei. Wie «Le Matin» berichtet, handelt es sich beim Opfer um den neuen Partner der Ex des mutmasslichen Täters.