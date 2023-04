Egg am Sihlsee: Auto brennt komplett aus

Der Vorfall ereignete sich in Egg SZ an der Staumauerstrasse.

Das Auto erlitt beim Brand in Egg am Sihlsee Totalschaden.

Am Samstagabend um 18 Uhr musste die Stützpunktfeuerwehr Einsiedeln SZ zu einem Brand ausrücken. Dies teilt die Kantonspolizei Schwyz am Sonntag mit. Ein 22-jähriger Autofahrer war am Sihlsee auf der Staumauerstrasse unterwegs und parkierte in Egg SZ sein Fahrzeug in der Nähe des Stausee-Ufers.