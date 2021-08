Streit in der S-Bahn - «Er prügelte mit dem Skateboard auf mich ein»

1 / 5 Am Bahnhof Frenkendorf kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Skater und einem FC Basel-Fan. News-Scout Nach einem Angriff mit dem Skateboard, trug einer der Involvierten ein blaues Auge davon. Privat Der Mann mit dem Skateboard habe eine Frau im Zug angemacht. News-Scout

Am 12. August eskalierte ein Streit in einem Zug von Basel nach Olten. Ein News-Scout berichtete, dass ein junger schwarzer Mann von einer Gruppe FC Basel-Fans rassistisch beleidigt wurde. Der Mann habe keine Maske getragen, woraufhin er von der Gruppe zurechtgewiesen wurde. Während der ganzen Fahrt sei es zu Pöbeleien gekommen; mutmasslich auch zu Faustschlägen, so der News-Scout damals zu 20 Minuten.

Nun meldet sich einer der FCB-Fans zu Wort, der in den Diskurs involviert war. «Der Streit hat sich nicht so abgespielt, wie vom News-Scout geschildert», so der Mann gegenüber 20 Minuten. Der Mann mit dem Skateboard sei in Pratteln (BL) in den Zug gestiegen und habe eine 23-jährige Kollegin mit einem abwertenden Spruch angemacht. «Sie trug Hotpants und er hat sie anzüglich darauf angesprochen.»

Daraufhin habe er den Skater zurechtgewiesen. «Ich sagte ihm: geht es noch und hör auf», so der Zeuge. Der Zurechtgewiesene explodierte. «Er tickte aus und schlug mir sein Skateboard gegen mein linkes Schienbein», so der Mann. Er habe sich sehr aggressiv verhalten, auch andere Zuggäste versuchten zu deeskalieren und er entfernte sich schliesslich von der Fan-Gruppe.

Blaues Auge und Wunde am Bein

In Frenkendorf (BL) sei er dann ausgestiegen. Der Skater habe auf dem Bahnsteig gestanden. «Erst pfiff er provokativ und forderte mich auf, zu kommen.» Dann habe er sich erneut auf den Mann stürzen wollen. «Er versuchte mich anzugreifen, schlug mehrmals in die Tür des Zuges und erwischte mich schliesslich mit dem Skateboard, erst beim Ellbogen, dann am Kopf», schildert er.

Die Stimmung sei sehr aufgeladen gewesen, beide Involvierten waren wütend und fühlten sich provoziert, berichtet ein weiterer Zeuge. Die Tätlichkeiten seien jedoch ganz klar vom Skater ausgegangen, so der Zeuge weiter. Und: «Es war nie ein rassistischer Angriff», so der Mann.

Durch den Angriff habe er deutliche Blessuren davon gezogen. Eine Wunde am Bein, ein etwa 1 cm langer Schnitt im Gesicht sowie ein blaues Auge. Von einer Anzeige sehe er ab. Er möchte das Vorkommnis möglichst schnell vergessen, wie er gegenüber 20 Minuten sagte.