vor 42min

8848 Höhenmeter in 21 Stunden

Er radelt auf dem Hinterrad den «Mount Everest» hinauf

Manuel Scheidegger aus Thun legt auf seinem Velo die Höhenmeter des Mount Everest zurück. Mit der Aktion sammelt er Geld für Waisenkinder in Nepal.

von Raphael Casablanca

Darum gehts Der Thuner Berufsschullehrer Manuel Scheidegger hat innert 21 Stunden 8848 Höhenmeter auf dem Hinterrad zurückgelegt.

Dabei handelt es sich um die Höhenmeter des Mount Everests.

Mit der sportlichen Leistung sammelt er Geld für ein soziales Projekt in Nepal.

Natürlich fuhr Manuel Scheidegger nicht den richtigen Mount Everest empor. Trotzdem leistete der 39-Jährige Erstaunliches: Innert 21 Stunden fuhr er im Berner Oberland über 8884 Höhenmeter auf dem Hinterrad seines Velos. Dies entspricht der Höhe des Mount Everest. Mit der Aktion sammelt der Thuner Geld für ein soziales Projekt in Nepal.

Seine Familie hat einen engen Bezug zum südasiatischen Land: «Meine Frau kam in Nepal zur Welt, ihre Eltern haben dort geholfen ein Spital aufzubauen», sagt der Berufsschullehrer. Auch er war schon in Nepal und kennt dort die Lage des Volkes: «Das Kastensystem ist noch immer tief in der Gesellschaft verankert. Gerade Strassen- und Waisenkinder haben es schwer und bekommen kaum Hilfe.» Die Leute gingen davon aus, dass die Kinder in einem früheren Leben etwas Schlimmes gemacht hätten, und würden diesen deswegen oftmals keine Beachtung schenken.

Ziel: Eine Velowerkstatt in Nepal

Mit dem Geld wollen Scheidegger und seine Freunde im nepalesischen Pokhara ein Waisenheim für Strassenkinder unterstützen. Dieses bietet für die Kinder regelmässige Bike-Touren an. Auch Kinder aus höheren Kasten nehmen an den Ausflügen teil: «Das gibt dann eine Durchmischung, die es sonst niemals geben würde.» Das langfristige Ziel von Scheideggers Projekt ist es, in Pokhara eine Velowerkstatt zu eröffnen. Die Stadt sei ein Hotspot für Touristen, und viele würden von dort aus Ausflüge unternehmen. «In der Werkstatt wollen wir dann ehemalige Strassenkinder ausbilden und ihnen eine Perspektive bieten.» Dafür braucht Scheidegger insgesamt 23’000 Franken und ist froh um jede Spende. Unterstützt wurde er bisher unter anderem von namhaften Sponsoren wie der Stadt Thun und dem Veloproduzenten Thoemus.

Erfolgserlebnis nach schwieriger Zeit

Für Scheidegger waren die letzten Jahre nicht leicht: «Die Idee für das Projekt entstand, als ich vor zwei Jahren mit starken Schmerzen im Krankenhaus lag.» Der Berner musste zu dieser Zeit mehrere Darmoperationen durchmachen – ein einschneidendes Erlebnis, wie er sagt: «Ich musste mich ablenken und kam auf die Idee, dieses Projekt zu realisieren.» Dass sein Körper nach zwei Jahren schon wieder in der Lage sei, eine solche Leistung abzurufen, sei für ihn eine schöne Erkenntnis: «Die letzten Meter dachte ich an diesen Moment im Krankenhaus zurück und musste mich zurückhalten, damit ich nicht in Tränen ausbrach.»

Scheidegger hat sich für die Challenge einen Ort mit optimalen Bedingungen ausgesucht: den Hartlisberg bei Steffisburg. «Die Strecke bergauf ist nicht zu lang und dauert ungefähr sechs Minuten. Beim Runterfahren konnte ich mich jeweils kurz entspannen.» Um die Höhe des Mount Everest zu befahren, musste er die Strecke 127 -mal zurücklegen. «Schlussendlich habe ich dann 130 Runden gemacht, ich war mir plötzlich nicht mehr sicher, ob ich mich verzählt hatte», so Scheidegger. Insgesamt 21 Stunden am Stück war der Gümmeler für die Spendenaktion unterwegs. Pro Stunde anstrengendes Strampeln gönnte er sich jeweils eine kurze Verschnaufpause von zehn Minuten.

Zweite Luft dank Sherpas

«M it der Zeit hat mir jeder Muskel we h getan », erzählt Scheidegger. Während des ganzen Projekts konnte der Lehrer jedoch auf die Unterstützung seiner Freunde, seiner «Sherpas» zählen. «Es hat mich jeweils ein Freund auf der Strecke begleitet, ohne diese Ablenkung wäre das Unterfangen fast unmöglich gewesen.»