16-Jähriger in Zürich attackiert - «Er rammte mir ein Messer ins Bein» – Streit unter Teenagern eskaliert

In der Vergangenheit kam es in Zürich immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen unter Teenagern.

Auf der Chinawiese in Zürich eskalierte am Wochenende ein Streit unter Jugendlichen.

Schläge gegen den Hinterkopf und ein Messerstich im Bein: An der Zürcher Seepromenade eskalierte am Wochenende ein Streit unter Teeangern. «Ich sass am Freitag kurz vor Mitternacht mit zwei Kollegen auf der Chinawiese, als plötzlich ein Jugendlicher auf uns zu kam und meinte, dass das sein Platz sei und wir verschwinden sollen», erzählt der 16-jährige R.* «Da ich keinen Streit wollte, ging ich nicht darauf ein.»

Der Jugendliche habe sich daraufhin entfernt, sei aber etwas später in Begleitung von rund zehn Personen zurückgekommen. «Sie gingen auf mich los und schlugen mich», sagt R. Als einer ein Messer zückte, sei er weggerannt. «Einer der Teenager folgte mir und rammte mir das Messer in den Oberschenkel. Ich sackte zusammen. » Während die Gruppe flüchtete, seien ihm seine Freunde und weitere Personen zu Hilfe geeilt. «Ein Mann zog sogar sein T-Shirt aus und drückte es auf die Wunde. Ich bin ihm und allen Helfenden sehr dankbar.»

«Sie schlugen mir mit der Faust ins Gesicht»

In der Vergangenheit kam es in Zürich immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. So wurde im April der 18-jährige Matiss B.* bei einer Tramhaltestelle in Zürich-Altstetten angegriffen. Er erlitt ein geschwollenes Gesicht und mehrere wackelige Zähne. Laut seiner Mutter Sigita B.* (40) kam es zum Streit aus nichtigem Grund: «Mehrere Teenager sprachen ihn an und wollten seine Cola-Flasche. Weil er sich weigerte, ihnen die Flasche zu geben, liefen ihm sechs Jugendliche nach und attackierten ihn bei der Tramhaltestelle Lindenplatz.» Bei der Stadtpolizei Zürich bestätigte man einen Einsatz auf Anfrage.