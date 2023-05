Mann reparierte in Italien seine Strasse selbst und wird gebüsst

Claudio Trenta zeigt in einem Video, wie es ist, sich mit einem Rollstuhl durch die Kleinstadt Barlassina im Norden Italiens zu mobilisieren.

Die Behörde will nun, dass er das Schlagloch wieder öffnet.

Damit hatte Claudio Trenta aus der Kleinstadt Barlassina, knapp eine Stunde nördlich vom Zentrum Mailands entfernt, nicht gerechnet: Der 72-Jährige besserte neulich ein Schlagloch in seiner Strasse aus und wurde nun dafür von der Gemeindeverwaltung mit einer Geldstrafe von 882 Euro (rund 858 Franken) gebüsst. Trenta hat jedoch nicht die Absicht, die Busse zu bezahlen . Er wolle gegen diese «Ungerechtigkeit» kämpfen, kündigt er an.

«Als ich sah, dass niemand etwas unternahm, beschloss ich, auf eigene Faust zu handeln, und am 26. April reparierte ich den Schaden. Am 10. Mai kam dann die Strafe», erzählt er dem «Corriere della Sera». In einem Beitrag auf Facebook zeigt Trenta ein Foto des Schreibens, das er von der Polizei erhalten hat. Darin wird ihm ein Verstoss gegen die Strassenverkehrsordnung vorgeworfen. Ausserdem habe er «eine potenziell gefährliche Arbeit im öffentlichen Raum ohne Erlaubnis oder die nötige Kompetenz ausgeführt», heisst es.