Unfall in Lecco (I) - Er rettete 25 Teenager aus brennendem Bus – «Ich bin aber kein Held»

1 / 5 Mauro Mascetti rettete am 13. Juli 25 Teenager aus einem brennenden Bus. Der Mann findet jedoch, dass das kein Grund sei, ihn einen Helden zu nennen. Screenshot «QuiComo.it» Der Busfahrer hatte die 25 Passagiere und Passagierinnen in Sicherheit gebracht. Vigili Del Fuoco/dpa Mascetti bemerkte während der Fahrt, dass mit seinem Fahrzeug etwas nicht stimmte. Vigili del Fuoco

Darum gehts In der Nähe von Lecco in Norditalien hat ein Car-Fahrer 25 Jugendliche in Sicherheit gebracht, als der Bus in einem Tunnel in Brand geriet.

In den sozialen Medien wird nun Mauro Mascetti als Held gefeiert.

Er entschuldigt sich bei den Jugendlichen für deren verbrannte Sachen.

Mauro Mascetti wird in Italien als Held gefeiert: Der Buschauffeur hatte am Dienstag 25 Kinder im Alter zwischen 14 und 16 Jahren in Sicherheit gebracht, als der Bus in einem Tunnel bei der Ortschaft Lecco in Norditalien plötzlich Feuer fing. Mascetti war gerade mit den Jugendlichen der Pfarrgemeinde von Lipomo zu einem Sommerferienlager in Livigno unterwegs, als das Unglück geschah.

« Erstmal will ich sagen, dass ich kein Held bin» , st ellt er gegenüber dem Nachrichtenportal «QuiComo.it» klar. Dann schildert er mit Detail, wie er den Unfall erlebte. Kaum losgefahren , habe der Fahrer einen lauten Knall an der linken Seite des Cars gehört. « Ich hielt auf der rechten Fahrbahn im Tunnel an und bemerkte, dass aus dem hinteren Teil des Busses viel Rauch kam. Flammen gab es noch keine » , sagt er. Mascetti forderte die jungen Passagier innen und Passagiere sofort auf, durch die mittlere Türe des Busses auszusteigen.

Zu diesem Zeitpunkt habe er die ersten Flammen im unteren Teil des Cars gesehen und die Feuerlöscher geholt. « Ich habe alles benutzt, was ich zu r Verfügung hatte » , so der Chauffeur. Offenbar nicht genug – denn der Bus brannte am Schluss komplett aus. In einem dreieinhalbstündigen Einsatz brachte die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle. Sieben Jugendliche mussten mit Verdacht auf Rauchvergiftung zur Kontrolle in ein Spital gebracht werden.

Die restlichen Passagier inn e n und Passagiere kehrten nach Hause zurück, wie die Gemeinde von Lipomo auf ihrer Facebook-Seite schreibt. Mascetti tut es auch sehr leid, dass die Sommerferien für die ganze Gruppe ruiniert seien. « Es tut mir auch sehr leid, dass alle eure Sachen und Kleider verbrannt sind» , sagt der Mann, der beim Komitee des Roten Kreuzes von Como arbeitet .

Ein Feuerwehrmann erklärte der Nachrichtenagentur Adnkronos, dass womöglich ein Reifen des Busses geplatzt sei und in der Folge das Feuer ausbrach.