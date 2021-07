Toter NHL-Goalie - «Er rettete meinen Sohn, meine Frau und mich, er starb als Held»

Am 4. Juli, dem Nationalfeiertag der USA, kam NHL-Goalie Matiss Kivlenieks ums Leben . Der Lette wurde von einem Feuerwerkskörper getroffen und starb an den Folgen der Verletzung am Brustkorb. Zum Zeitpunkt seines Todes befand sich der 24-Jährige auf einer Hochzeit der Tochter des Goali-Trenners der Columbus Blue Jackets. Auch der frühere Lugano-Goalie, Elvis Merzlikins, dabei war.

Merzlikins-Sohn heisst Mattis

Am Donnerstag fand in Ohio eine Trauerfeier zu Ehren von Kivlenieks statt. Elvis Merzlikins trat dabei als Redner auf und kämpfte mit den Tränen. Er schilderte den tragischen Vorfall. Seine schwangere Frau und er selbst standen nicht weit weg von Kivlenieks, als er getroffen wurde. Merzlikins: «Er hat meinen Sohn gerettet, er hat meine Frau gerettet und er hat mich gerettet. Er starb als ein Held.»

In Ehren an seinen «kleinen Bruder» wird sein Sohn den Zweitnamen Matiss tragen, so Merzlikins. Torhütertrainer Manny Legace sagte in der Rede: «Ich liebe dich, ich werde dich immer lieben. Du warst mein Sohn, und du warst ein grosser Freund von allen hier.» Der 48-Jährige weiter: «Er hat uns so stolz gemacht, auf und neben dem Eis.»