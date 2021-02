Fall Nawalny

Nawalny wurde zur Behandlung ins Spital in Omsk gebracht und ins künstliche Koma versetzt. Auf Veranlassung seiner Familie wurde er in die Berliner Charité verlegt. Im September 2020 wurde der 44-Jährige aus dem künstlichen Koma geholt und konnte noch im selben Monat das Krankenhaus verlassen.

Nach dem Richterspruch kam es vor allem in der Hauptstadt Moskau und in St. Petersburg zu spontanen Massenproteste mit teils massiver Polizeigewalt und Verletzten. In den vergangenen Tagen wurden laut Bürgerrechtlern über 7000 Demonstranten festgenommen. Laut Kreml wurden mancherorts so viele Demonstranten festgenommen, dass die jeweiligen Haftanstalten überfüllt seien.