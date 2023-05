Erwin Bach: Er rettete Tina Turners Leben

1 / 6 Die Welt trauert um Sängerin Tina Turner. Ihre steile Karriere war zunächst überschattet von ihren Beziehungsproblemen. AFP Ike Turner war gewalttätig und Tina Turner konnte sich erst nach ihrer Trennung wirklich auf ihre Karriere konzentrieren. Gleichzeitig fand sie auch ihre Liebe zu Erwin Bach – der Mann, der stets im Hintergrund blieb und sie unterstützte. Reuters

Tina Turner ist tot und die ganze Welt trauert. Auch in der Wohngemeinde der Rocklegende Küsnacht liegen vor dem Eingangstor zur Villa Algonquin Kerzen und Blumen. In dem Anwesen am See wohnte die Sängerin für über 20 Jahre.

Wie in der Filmbiographie «Tina – What’s Love Got To Do With It?» zu sehen war, war Tina Turners erste Ehe geprägt von Gewalt. Und erst nachdem sich Tina von ihrem damaligen Mann Ike Turner trennte, startete Tina Turner als Musikerin durch und entdeckte ihre Liebe zu Erwin Bach.

Das erste Treffen 1985 beschrieb Tina Turner gemäss «Rolling Stones» später: «Er hatte das hübscheste Gesicht, man kann es kaum beschreiben. Er hat so gut ausgesehen. Mein Herz schlug schnell und meine Hände zitterten. Er war einfach so anders, so locker, so angenehm, so unprätentiös.» 1986 zog Turner zu ihm nach Köln, ab 1994 lebten beide gemeinsam in der Schweiz. Erst 2013 folgte die (glamouröse) Hochzeit.

Altes Landgut am Zürichsee gekauft

Zwischen den beiden entwickelte sich eine tiefe Bindung, die der Musikerin bis zu ihrem Tod viel Kraft gab. «Rolling Stones» berichtet weiter, dass Erwin Bach auch an Turners Seite war, als sie 2016 von ihrer schweren Krebserkrankung erfuhr und 2013 einen Schlaganfall erlitt. Durch seine Nierenspende rettete er Tina Turner gar das Leben.

Daneben war der am 24. Oktober in Köln geborene Erwin Bach auch Tina Turners Manager und Produzent. Als Musikproduzent und Chef von EMI Switzerland war er laut «Rolling Stones» auch an der Produktion von Alben für David Bowie und Queen beteiligt und unterstützte Grössen wie Pink Floyd und Paul McCartney.

Tina Turner und Erwin Bach lebten seit Beginn ihrer Beziehung bewusst abseits der Öffentlichkeit und gelten als stilles Traumpaar der Rockwelt. Erst letztes Jahr kauften sie für mehr als 70 Millionen Franken ein hundert Jahre altes Landgut am Zürichsee. Das Vermögen des Ehepaars wird auf über 200 Millionen Franken geschätzt.