Tennis-Star Andrej Rublew : Er sackt 52'595 Dollar Preisgeld ein, ohne einen Ball gespielt zu haben

Der russische Tennis-Profi Andrej Rublew hat in Doha noch keine Partie gespielt und steht trotzdem im Halbfinal. Schuld daran sind seine Gegner, die nicht antreten können.

Nach einem Freilos in der ersten Runde wäre er im Achtelfinal auf Richard Gasquet getroffen. Doch der Franzose gab verletzt forfait.

Andrej Rublew steht in Doha im Halbfinal, ohne einen Ball gespielt zu haben.

So hat der 23-Jährige bereits ein schönes Preisgeld einsacken können, ohne zu spielen.

Der Russe Andrej Rublew hat noch nicht gespielt in Doha.

Das gab es seit Einführung der ATP-Tour vor 30 Jahren noch nie. Ohne ein einziges Mal den Tennisschläger in die Hand genommen zu haben, steht der Russe Andrej Rublew beim Turnier in Doha im Halbfinal. Nach einem Freilos in der ersten Runde hätte Rublew im Achtelfinal eigentlich gegen Richard Gasquet spielen müssen, doch der Franzose musste verletzt passen.