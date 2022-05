3 mit Drama: «Er sagt, er sei hetero, will aber mit Männern ins Bett»

Ihr erinnert euch – seit unserer weihnachtlichen Eskapade habe ich einen Neujahrsvorsatz: mehr Dreier mit Hanna. Wir haben es zwar seither noch nie in die Tat umgesetzt, aber das Thema verfolgt uns irgendwie. Und nach einigen Gesprächen konnte ich Hanna davon überzeugen, das Vorhaben proaktiv anzugehen. Schliesslich kann betrunken über irgendwelche Freund*innen herzufallen nicht die Lösung sein. Also eigentlich will ich ja immer noch mein Leben in den Griff kriegen. So grundsätzlich.

Jedenfalls richten wir uns ein Profil auf so einer einschlägigen App ein. Die Sprüche sind schnell geschrieben («Sexy couple looking for some fun. We come together 😜»), die Bilder etwas weniger. Schliesslich wollen wir gut aussehen, aber nicht erkennbar sein. Los gehts! Wir öffnen ein Bier und setzen uns auf den Balkon. Nach 30 Minuten meldet sich ein Dirty_Harry. In seiner Bio steht: «Open and casual. Hetero.» Auf seinen zwei verfügbaren Profilbildern sieht er aus wie ein eher langweiliger HSG-Student. Nicht schlecht, aber auch ziemlich durchschnittlich. «Egal, warten wir mal, was passiert», schlägt Hanna pragmatisch vor. Ich bin erleichtert: Sie scheint Gefallen an dem Spass gefunden zu haben.