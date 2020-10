Frau mit Maskendispens bedroht «Er sagte, die nächste Person ohne Maske knalle er mit der Pistole ab»

Beim Einkaufen habe die 58-Jährige so gut wie nie Probleme, im öffentlichen Verkehr jedoch fast täglich.

Die Leserin will nun darauf aufmerksam machen, dass es durchaus viele Menschen gibt, denen es unmöglich ist, eine Maske zu tragen, und bittet um Verständnis.

Die 58-jährige Angela Zimmermann leidet an einer schweren Bronchitis. Da die Schutzmaske bei ihr Atemnot auslöst, hat ihr Arzt sie von der allgemein geltenden Maskenpflicht befreit. Nun beschreibt die Baselbieterin im Gespräch mit 20 Minuten, wie sie deshalb in ihrem Alltag beleidigt wird.

Beim Einkaufen habe die Leserin so gut wie nie Probleme, im ÖV jedoch fast täglich. «Ich bin jeden Tag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Da ich keine Maske trage, achte ich immer, so gut es geht, darauf, den nötigen Abstand zu anderen Personen einzuhalten. Trotzdem werde ich jedes Mal böse angeschaut, beleidigt und manchmal sogar bedroht», schildert Zimmermann.

Betroffene kommen sich diskriminiert vor

Als die 58-Jährige kürzlich mit dem Bus unterwegs war, sei eine Dame ihr beim Aussteigen gefolgt und habe sie schlimm beleidigt. «Sie hat mich als alte Schabracke bezeichnet und aufs Übelste beleidigt, nur weil ich keine Maske trug», so Zimmermann. «Mich freut es auch nicht, dass ich keine Maske tragen kann, aber es kann nicht sein, dass man deshalb ständig beleidigt wird», sagt sie.

Einer Freundin, die ebenfalls durch ihren Arzt von der Maskenpflicht befreit ist, ergehe es zum Teil noch schlimmer. «Sie hat mich heute Morgen weinend angerufen, weil sie mit ihren Nerven am Ende ist», so Zimmermann. Ein Mann habe der Freundin im Tram nämlich gesagt, dass er die nächste Person, die er ohne Maske antreffe, einfach mit seiner Pistole abknallen werde.

Lange Durchsagen stören die Reisenden

Sonja Körkel, Mediensprecherin der Basler Verkehrsbetriebe, ist das Problem bekannt. «Es gehen immer wieder Beschwerden dieser Art bei uns ein. Jedoch können wir leider nicht für jedes Tram und jeden Bus eine Aufsichtsperson einstellen. Grundsätzlich gilt aber, dass sich Personen, wenn sie sich in unseren Fahrzeugen unsicher fühlen, immer an die Fahrdienstmitarbeitenden wenden können. Diese haben die Möglichkeit, via Leitstelle die Polizei aufzubieten», sagt sie auf Anfrage von 20 Minuten.