Bezirksgericht Kreuzlingen: Er sagte «küss die Hand, gnädige Frau» und zerrte sie ins Auto

Sex-Chats mit Minderjährigen

Die Durchsuchung offenbarte auf dem Smartphone des Mannes Chats mit minderjährigen Jungen. In einem Fall kam es sogar zu sexuellen Handlungen. In den anderen wurden Nachrichten und Bilder der Geschlechtsteile hin und her gesendet, worin er die Jungen auch zum Masturbieren aufforderte und davon Videos verlangte. Diese Vergehen gab der Mann zu. Ein anfängliches Geständnis bezüglich der Vergewaltigung zog der Mann hingegen zurück.

Ein psychiatrisches Gutachten attestiert dem Mann eine leichte Persönlichkeitsstörung mit dissozialen und narzisstischen Anteilen. «Er neigt dazu, unterlegene, jüngere Opfer auszubeuten», sagte ein forensischer Psychiater vor Gericht. Falls das Gericht sich für eine unbedingte Freiheitsstrafe entscheidet, dann sehe er keinen Nutzen an einer stationären Massnahme. «Er muss auf seinem Niveau abgeholt und nicht zu den Schwerkranken gestellt werden», so der Psychiater.

Mehrjährige Haftstrafe gefordert

Nach dem anfänglichen Treffen habe der Beschuldigte das damals minderjährige Opfer in sein Auto gedrängt. Mit «küss die Hand, gnädige Frau» habe er sie ins Auto gezerrt und sei zu einem abgelegenen Parkplatz gefahren, wo er sie vergewaltigt haben soll. Dort fiel die Frau in eine Schockstarre. «Sie wusste nicht, wo unten und wo oben ist», so die Staatsanwältin. Erst Jahre später vertraute die Frau das Geschehene ihrer Mutter an, die im Jahr 2018 deswegen die Polizei kontaktierte.