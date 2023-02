Biel-Benken BL: Er sah den BMW nicht kommen – Mann nach Unfall im Spital

«Die beiden massiv beschädigten Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert», so die Polizei Basel-Landschaft.

In Biel-Benken ereignete sich kurz nach 17.30 Uhr an der Verzweigung Chillmattenstrasse/Eichgasse eine Kollision zwischen zwei Fahrzeugen.

Am Donnerstag kam es kurz vor 17.30 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Autos bei der Verzweigung Chillmattenstrasse/Eichgasse. Dabei übersah ein 20-jähriger Autofahrer einen vortrittsberechtigen BMW. Folglich kam es zur Kollision. Der BMW-Fahrer musste von der Sanität ins Spital gebracht werden, so die Meldung der Polizei Basel-Landschaft vom Freitag.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Behörden beabsichtigte der 20-Jährige mit seinem weissen Toyota aus der Chillmattenstrasse kommend, nach links Richtung Hauptstrasse in die Eichgasse einzubiegen. «Dabei übersah er beim Einbiegen einen vortrittsberechtigen, von links kommenden grauen BMW», so die Polizei. In der Folge sei es zur frontal/seitlichen Kollision gekommen.