Bundesratsreisli: «Er sah durstig aus» – jetzt redet die Frau, die Berset das Weinglas reichte

«Der Bundesrat wurde von allen Seiten bedrängt»

Sie habe den Eindruck gehabt, dass der Gesundheitsminister Freude an der Aktion gehabt habe. Dass EDI-Sprecher André Simonazzi dem Bundesrat gleich wieder das Glas aus der Hand nahm, hat die Frau im ersten Moment gar nicht mitbekommen. «Aber er hatte natürlich auch nicht viel Zeit zum Überlegen», sagt sie. Ihr sei erst im Nachhinein bewusst geworden, dass es für einen Bundesrat vielleicht nicht so eine gute Idee wäre, ein Glas von einer ihm fremden Person anzunehmen.



Bundesrat Berset scheint nicht das einzige Mitglied der Landesregierung gewesen zu sein, das durstig ausgesehen hat. So hat die Mutter der Schaffhauserin Bundesrat Ueli Maurer gefragt, ob er etwas zu trinken haben wolle. «Ich hätte gern ein Bierchen», habe der Finanzminister darauf geantwortet. Maurer sei sehr entspannt gewesen. «Er ist jedoch auch nicht so bedrängt worden wie Berset», sagt die Frau. Die Aktion ist auf Tele Top ausgestrahlt worden.