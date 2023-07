Emmetten: Unfall mit Armeefahrzeug auf A2

Im Seelisbergtunnel auf der Autobahn A2 kam es bei Emmetten NW am Donnerstagmorgen zu einem Unfall. Dies meldet die Kantonspolizei Nidwalden am Mittag. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Duro der Schweizer Armee eine Panne. Der Lenker des nachfolgenden Lieferwagens sah das zu spät und kollidierte mit dem Heck.

Tunnel für zwei Stunden gesperrt.

Der Seelisbergtunnel in Fahrtrichtung Süden musste für rund zwei Stunden gesperrt werden. Dies führte vor dem Tunnel, auf dem Autobahnviadukt in Beckenried, zu einem ca. sechs Kilometer langen Stau. Der Seelisbergtunnel in Fahrtrichtung Norden war nicht betroffen und normal befahrbar.