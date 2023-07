Albert Rösti: «Er sass da ohne Bodyguard» - Netz staunt über Gartenbeiz-Rösti

1 / 4 Albert Rösti «einfach so» in einer Berner Gartenbeiz. Twitter Der Twitterer wundert sich, dass der Bundesrat einfach so, ohne Bodyguards, dasitzt. Twitter Das Bild von Didier Burkhalter, der wie alle anderen Pendler auf dem Perron steht, ist unterdessen Kult. Twitter

Darum gehts Bundesrat Albert Rösti sitzt in einem Restaurant.

Ein Twitterer findet es toll, dass er ohne Bodyguards einfach dasitzt.

Das Bundesamt für Polizei sagt, dass seit Corona mehr Drohungen gegen Bundesräte eingegangen sind.

Ein Bundesrat in der Gartenbeiz, völlig unbeschwert und ohne sichtbare Sicherheitsmassnahmen. Was für Bernerinnen und Berner relativ normal ist, sorgt ausserhalb der Bundesstadt immer wieder für Erstaunen.

«Das gibt es nur in der Schweiz»

So etwas gebe es nur in der Schweiz, schreibt der Twitterer stolz zu seinem Foto. «Tragen wir Sorge, dass das so bleibt» meint er weiter. Doch sein Post löse unter Umständen genau das Gegenteil aus, schreibt ein Kritiker in den Kommentaren: «Ironischerweise tragen Sie mit diesem heimlichen Foto und dessen Veröffentlichung dazu bei, diese Normalität langsam auszuhöhlen.»

War der Bundesrat wirklich ungeschützt?

Doch war Rösti tatsächlich ganz alleine unterwegs? Dazu will sich das Bundesamt für Polizei (Fedpol) nicht in die Karten schauen lassen, schreibt es auf Anfrage. In der Corona-Zeit hat sich die Meldung von Drohungen gegen Bundesräte und andere Personen, die vom Bund geschützt werden, jedenfalls massiv erhöht. 2019 wurden 246 Drohungen registriert, der Höchststand wurde 2021 mit 1215 Drohungen erreicht.

Seither ist die Anzahl an Drohungen zurückgegangen. Allerdings: «Was seit Beginn der Corona-Massnahmen bis heute anhält, ist der besorgniserregende Inhalt und gewaltvolle Ton der Drohungen.»

Immer wieder sieht man Bundesräte in der Öffentlichkeit

Dass Mitglieder des Bundesrates – vermeintlich – ohne Bodyguards in der Öffentlichkeit unterwegs sind, sorgt immer wieder für Erstaunen. Legendär ist das Bild von Didier Burkhalter am Bahnhof in Nêuchatel, welches sogar in Indien Bewunderung erhielt. Kürzlich war auch Elisabeth Baume-Schneider im Zug unterwegs, was Nationalrätin Jacqueline Badran zu einem Tweet inspirierte. Du findest beide Bilder in der Galerie oben.