Belarus: Roman Protassewitsch zu acht Jahren Haft verurteilt

Protassewitsch war im Mai 2021 festgenommen worden, nachdem ein belarussisches Kampfflugzeug eine Ryanair-Maschine auf dem Weg nach Vilnius mit ihm und seiner Freundin an Bord zur Landung in Minsk gezwungen hatte. (Symbolbild)

Das Gericht befand ihn am Mittwoch in einem Verfahren schuldig, in dem ihm ein versuchter Regierungsumsturz und die Mitorganisation von Unruhen vorgeworfen worden war.

Knapp zwei Jahre nach der erzwungenen Landung seines Linienflugs in Minsk ist der belarussische Journalist und Blogger Roman Protassewitsch (27) zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht befand ihn am Mittwoch in einem Verfahren schuldig, in dem ihm ein versuchter Regierungsumsturz und die Mitorganisation von Unruhen vorgeworfen worden war.