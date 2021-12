Horror in England - Er schändete über 100 Frauenleichen – nun muss er lebenslänglich hinter Gitter

Fünf Monate später tötete Fuller Caroline Pierce vor ihrem Haus im Grosvenor Park. I hre Leiche wurd e e rst am 15. Dezember in einem mit Wasser gefüllten T eich entdeckt.

Wendy Knell wurde am 23. Juni 1987 in ihrer Wohnung in Tunbridge Wells in der Nähe von Kent tot aufgefunden. Fuller schlug sie zusammen und vergewaltigte sie.

David Fuller hat sich in der Leichenhalle eines Spitals an über 100 Leichen von Frauen und Mädchen vergriffen.

Das jüngste Opfer war neun Jahre alt

Fuller bekannte sich im November schuldig , die 25-jährige Wendy Knell und die 20-jährige Caroline Pierce im Jahr 1987 vergewaltigt und ermordet zu haben. Er vergriff sich in der Leichenhalle des Spitals von Kent und Sussex an mindestens 102 Leichen von Frauen und Mädchen. Sein jüngstes Opfer war neun Jahre alt, zwei waren 16 Jahre alt, das älteste 100 Jahre. Die Identität von 82 Opfern ist bekannt, die der weiteren 20 nicht.

«Du hast mein Baby vergewaltigt»

Er misshandelte Leichen und filmte sich dabei

Wie aus den Gerichtsakten hervorgeht, arbeitete Fuller jahrzehntelang als Elektriker in Krankenhäusern. Das gab ihm Zugang zu allen Bereichen – auch zum Leichenschauhaus. « The Sun » zitiert die Staatsanwältin Libby Clark : « Dieser Fall ist der verstörendste und forde r nste, mit dem ich persönlich je zu tun hatte.»

Wendy Knell wurde 1987 in ihrer Wohnung in Tunbridge Wells tot aufgefunden. Fuller schlug sie zusammen und vergewaltigte sie. Fünf Monate später, am 24. November, tötete er Caroline Pierce. Die Polizei konnte in beiden Fällen DNA-Material des Täters sicherstellen: Speichel von Knell und Sperma an der Leiche von Pierce. Am 3. Dezember griff die Polizei schliesslich durch und verhaftete Fuller.